KLP Eiendom har gitt NCC i oppdrag å bygge Teknostallen i Trondheim, går det frem av en pressemelding.

Kontorbygget på 47.250 kvadratmeter er planlagt ferdigstilt i september 2025, og arbeidene starter umiddelbart. Kontraktssummen estimeres til 900 millioner kroner.

En nesten ti måneders samspillsfase er nettopp avsluttet, og sammen med arktitektselskapet PIR II har KLP og NCC «jobbet frem et konsept og løsninger for fremtidens leietakere».

– Teknostallen er det hittil største bygget vi i KLP Trondheim har bygget noen gang, sier prosjektleder Lasse Volden i KLP Eiendom, og trekker blant annet frem «en enorm innendørs tropisk hage og Norges flotteste takterrasse.»

Miljøfyrtårn

Bygget skal få et Well-Platinum-stempel, som et av de første kontorbyggene i Norge. Well-Platinum er den høyeste miljøsertifiseringen, med «mål om å identifisere, måle, verifisere og følge opp byggkvaliteter som påvirker helse og velvære for dem som bruker bygget.» I tillegg sertifiseres bygget til BREEAM Excellent.

Ifølge meldingen skal NCC tilrettelegge for ombruk av bygningsmaterialer fra eksisterende bygningsmasse. Bygningen skal være energiklasse A og det er medtatt lavkarbonklasse A på betong, heter det videre.

Kontrakten gjennomføres som en totalentreprise, og ordreregistreres i forretningsområdet NCC Building Nordics i fjerde kvartal i år.