Eiendomsmarkedene i Norden (uten Island) satte ny rekord med et transaksjonsvolum på over 71 milliarder euro i 2021. Det er økning på 65 prosent fra i fjor og det klart høyeste volumet som noen gang er registrert for et enkelt år i Norden. Både volum og antall handler har økt i alle de nordiske landene, viser tall fra Pangea Property Partners.

– Etter et sterkt første halvår, har aktiviteten akkurat skutt i løpet av andre halvår, og ender opp med et rekordhøyt transaksjonsvolum som vil være vanskelig å slå, sier Mikael Söderlundh, Head of Research & Partner i Pangea Property Partners.

Sverige står for halvparten

I Sverige har transaksjonsvolumet nesten doblet seg (opp 93 prosent) til 35 milliarder euro – som er omtrent halvparten av det totale nordiske transaksjonsmarkedet.

SER ØKT AKTIVITET: Adm. direktør i Pangea Property Partners, Bård Bjølgerud. Foto: Iván Kverme

Mens i Norge og Danmark har transaksjonsvolumene økt med henholdsvis 54 og 61 prosent. Norge fikk et transaksjonsvolum på 15,7 milliarder euro, og i Danmark kom det på 14,1 milliarder.

I Finland økte volumet med bare 6 prosent, til 6,5 milliarder euro.

– Vi har sett økt aktivitet i praktisk talt alle hjørner av markedet, og det har vært høysesong fra januar til desember i år. Volumene har også blitt løftet av flere selskapsovertakelser og en pågående konsolidering i den nordiske børsnoterte sektoren, sier adm. direktør Bård Bjølgerud i Pangea Property Partners og legger til:

– Dette har vært et år uten like!

De største eiendomstransaksjonene i Norden Nr. Kjøper Hva Pris 1. Heimstaden Boligportefølje fra Akelius* 92,5 mrd. SEK 2. Corem Klövern 53,1 mrd. SEK 3. Castellum Kungsleden i Sverige 43,2 mrd. SEK 4. Entra Oslo Areal 13,5 mrd. NOK 5. SBB og Kåpan Offentlig portefølje i Sverige 10,0 mrd. SEK 6. Balder Asset Buyout Partners 9,0 mrd. NOK *inkluderer verdier i Tyskland

Størrelsen opp 30 prosent

For første gang har antall handler passert 1.300, og den gjennomsnittlige avtalestørrelsen gikk fra 41 millioner euro til 53 millioner euro. Med Sverige som har det høyeste snittet på 72 millioner, mens i Norge ligger det på 41 millioner euro.

Til tross for fortsatte reiserestriksjoner, sto utenlandske kjøpere for 33 prosent av det nordiske transaksjonsvolumet i 2021. Mens utlendingene sto kun for 15 prosent av salgene. Dette er det sjette året på rad hvor utenlandske investorer kjøper mer enn de selger. I Finland og Danmark var andelen utenlandske kjøpere mer enn 50 prosent, mens i Norge sto de bak 20 prosent, opplyser Pangea Property Partners.

Det største eiendomssegmentet i år har vært boliger som sto for 32 prosent av volumet. På en god andreplass kommer kontorer med 23 prosent, mens logistikk sto for 17 prosent av volumet.

Volumet av kontortransaksjoner har nesten doblet seg, etter å gått fra 8,7 milliarder i 2020 til 16,7 milliarder euro i år. En vekst som er blitt drevet frem av flere bedriftsavtaler.