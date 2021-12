Self Storage Group er blitt enige med Mittegetlokale Vestland om å kjøpe av eiendom i Storebotn Næringspark i Askøy, utenfor Bergen. Transaksjonen skal ha en total verdi på 12 millioner kroner, opplyser selskapet.

Potensielt utleiebart areal er på 1.050 kvadratmeter, og det er ventet at anlegget vil være klart i fjerde kvartal 2022.

Self Storage Group Tilbyr minilagre til privatpersoner og bedrifter. Har hovedkontor i Oslo.

Adm. direktør er Fabian Emil Søbak.

Daværende OK Minilager ble etablert av far og sønn Fabian Emil og Gustav Søbak i 2009.

Fikk nåværende selskapsform etter oppkjøpet av City Self Storage i 2016.

Centerbridge Partners kjøpte seg inn og ble hovedeier i januar 2020, da Øystein Stray Spetalen solgte seg ut.

«SSG ser et stort vekstpotensial i Stor-Bergen-regionen og vi er derfor glade for kunngjøre denne investeringen i Norges nest største by,» sier konsernsjef Fabian Søbak i Self Storage Group.

«Dette oppkjøpet er i tråd med vår strategi for å utvide vår selveierportefølje i utvalgte markeder. Det er en økende etterspørsel etter våre tjenester, som urbanisering og mindre boarealer fører til et økende behov for eksterne lagringsløsninger,» legger han til.

Self Storage Group driver virksomhet med utleie av selvlager til både privatpersoner og bedrifter gjennom to konsepter; OK Minilager og City Self-Storage. Lokalene på Askøy vil komme under OK Minilager-konseptet.