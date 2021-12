– Vi er i et marked vi aldri har sett før - og det har vært høysesong hele året, sier Bård Bjølgerud, adm.dir. og partner i Pangea Property Partners i et intervju med Finansavisen TV.

Meglerhuset for eiendom er en sentral spiller i det nordiske markedet og nå er de ute sin årsoppsummering for 2021. Den kan oppsummeres med et ord: Rekord.

I dette innslaget forteller han om hvorfor det fortsatt er stor interesse for å investere i hoteller og butikklokaler, og hvorfor svenske aktører har kastet sitt blikk på Norge.

Vi snakker også om hvorfor det er så store volumer i det nordiske markedet, og hvorfor det har vært slik over flere år.

– Nå er det 10 dager igjen av året og slik det ser ut nå estimerer vi at vi kommer til å havne på 725 milliarder (i omsatt næringseiendom, journ.anm.) fordelt på rundt 1.400 transaksjoner, sier Bjølgerud og minner om at boligmarkedet kommer på toppen.

I statistikken sin regner Pangea med alle transaksjoner over 50 millioner kroner, enten det er eiendommer eller eierselskaper som skifter hender.

– Transaksjonene har blitt større, sier Bjølgerud og fortsetter:

– Vi er nok inne i en form for megatrend. Eiendom har vært her i hundrevis av år, men eiendom som aktivaklasse har økt i betydning.