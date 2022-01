KMC har avsluttet én avtale og inngått to andre

KMC Properties har avsluttet oppkjøpssamtaler av Engvej 13 ApS med Limo Labels, og inngått to nye avtaler, opplyses det i en børsmelding.

«Partene har ikke klart å komme til en endelig avtale», heter det.

Videre opplyser KMC Properties at de har inngått en avtale om kjøp av eiendomsselskapet Kampenveien 5A i Fredrikstad for et vederlag på 53 millioner. Selger av eiendommen er BE Form Holding AS, eier av plastselskapet Biobe AS. BE Form Holding er heleid av Bewi Invest.

KMC Properties har også inngått en leieavtale med First Seafood for selskapets produksjonsanlegg i Kongsvinger. Årlig KPI-justert leietakst er satt til 2,8 millioner kroner fra 1. januar 2022.

First Seafood eies av Insula. Avtalen omfatter en innledende leieavtale på ti år, og opsjon på to ganger forlengelse på fem år, opplyses det.