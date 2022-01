Entra har signert to leieavtaler med henholdsvis Rambøll Norge for 2.150 kvadratmeter og 4Service Facility for 1.450 kvadratmeter i Nygårdsgaten 91/93. Avtalene har en periode på henholdsvis syv og ti år.



Nygårdsgaten 91/93 er et nybygg under utvikling i Bergen og er nå 58 prosent forhåndsutleid og vil bli ferdigstilt i fjerde kvartal 2022.