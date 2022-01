DNB Markets sier selg – aksjen får svi

DNB Markets nedgraderer Self Storage Group fra hold til selg, men opprettholder kursmålet på 33 kroner, går det frem av fredagens aksjerapport.

«Ekspansjonstiltakene selskapet har annonsert gjennom fjerde kvartal støtter forventningene til 2022, men er samtidig ikke tilstrekkelig til å løfte estimatene», skriver meglerhuset.

Omsetningen i fjerde kvartal ventes inn på 93,6 millioner kroner, noe som i så fall vil være opp 23 prosent på årsbasis.

«Mens vi fortsetter å estimere langsiktig vekst for Self Storage Group innen minilager og høy avkastning på sysselsatt kapital, mener vi at oppkjøpsaktiviteten i sektoren i fjerde kvartal har ført til en for høy aksjekurs, siden rentene har begynt å øke», heter det ifølge TDN Direkt fra DNB Markets.

«Etter vårt syn har aksjekursen langt oversteget konsumprisindeksene, og vi er bekymret for en potensiell kursnedgang», fortsetter meglerhuset.

Self Storage Group faller nærmere 4 prosent til 35,50 kroner i tidlig handel på Oslo Børs fredag.