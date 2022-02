Blar opp 100 millioner for kjøttfabrikk i Narvik

KMC Properties har overtatt et moderne kjøttprosesseringsanlegg på Fagernes syd for Narvik sentrum for 100 millioner kroner, opplyser eiendomsselskapet onsdag.

Selger er det lokale eiendomsutviklingsselskapet Kubera.



Eiendommen består av en tomt med bruttoareal på 10.303 kvadratmeter og en bygning på 6.093 kvadratmeter. Bygget ble oppført i 1998 og betydelig oppgradert i 2001 og 2003.

Bygget leies i dag ut til den Narvik-baserte kjøttprodusenten Kuraas, gjennom en leieavtale på seks og et halvt år med opsjoner for forlengelse.

Yielden oppgis til 7,8 prosent, basert på leienivået i år.

KMC Properties finansierer kjøpet med banklån og egenkapital. Transaksjonen ventes å bli sluttført nå i februar, opplyses det.

Selskapets portefølje består nå av 45 eiendommer, hovedsakelig i Norden. Samlet areal utgjør rundt 370.000 kvadratmeter.