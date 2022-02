Self Storage Group har kjøpt en eiendom i Stange Næringspark til en verdi av 5,3 millioner kroner.

Eiendommen har et potensielt utleiebart areal på 600 kvadratmeter. Åpning av anlegget er prosjektert til første kvartal 2023, og det vil bli drevet under merkevaren OK Minilager.

TDN Direkt