Ole Martin Braathen døde i snøskred

Det bekrefter administrerende direktør Leif Arne Røsnes i Braathen Eiendom til VG. Navnet frigis i samråd med de pårørende.

Skredulykken skjedde ved skistedet Albona i Klösterle fredag. En gruppe på fire bestående av tre nordmenn og en tysk guide var på vei opp en skråning da skredet ble utløst.

Det var en lang rekke skred i området fredag, trolig på grunn av stort snøfall den siste tiden.

Braathen Eiendom er den største eieren i Barcode-rekken, Ole Martin Braathen var god for 3 milliarder kroner, og ble i 2021 rangert som nummer 125 på Kapitals liste over Norges 400 rikeste.

Verdifull portefølje

Braathen Eiendom eier i dag fem store og toppmoderne bygg i Oslo. Tre av byggene er i Barcode-rekken, ett er i Vika og ett er logistikkbygg på Alnabru. Til sammen har selskapet omtrent 132.000 kvadratmeter. Selskapets portefølje bokføres etter historisk kostprinsipp til 4,3 milliarder kroner, de verdijusterte verdiene er vesentlig høyere, skrev Finansavisen i september i fjor.

Da kunne adm. direktør Leif Arne Røsnes i selskapet fortelle at 2020 var selskapets beste år noensinne når en ser på verdiøkningen til porteføljen. I løpet av 2019 og 2020 har selskapet inngått en rekke nye kontrakter, som vil få full effekt på inntektssiden i løpet av 2022. Mens Braathen Eiendom hadde leieinntekter på 250 millioner i 2020, ventes de i år å ende på 370 millioner kroner.

For 2020 tok de tre eierne ut et utbytte på 60 millioner kroner, samt et tilleggsutbytte på 25 millioner.