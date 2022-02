Stordalen henter 217 mill. til nytt kjøpesenter

Aurora Eiendom har inngått en avtale om å kjøpe Buskerud Storsenter fra Citycon Norway. Kjøpesenteret er verdsatt til 1,2 milliarder kroner, ifølge børsmeldingen.

Selskapet er i dag eid av blant andre Petter Stordalen og NorgesGruppen-eieren Johan Johannson.

De eksisterende aksjonærene Eiendomsspar, Joh Johannson Eiendom, Alti Invest, Strawberry Shopping og Varner Invest har tegnet seg for samlet bruttoproveny på minst 217 millioner kroner.



Kjøpesenteret har per dags dato 59 butikker som omsatte for 1,2 milliarder kroner brutto i 2021, og har over 80.000 mennesker boende i nærheten av seg. Senteret ligger også på en stor tomt på ca. 44.000 kvadratmeter langs Krokstadelva, med betydelig utviklingspotensial. Det er planer for bolig- og næringsutvikling av området.

– Senteret passer perfekt inn i Aurora Eiendoms nåværende portefølje, og oppkjøpet bekrefter at vi er godt i rute med vår vekststrategi, sier Lars Ove Løseth, adm. direktør i Aurora Eiendom.

Kvartalstall

Brutto leietageromsetning i fjerde kvartal 2021 for Auroras fem kjøpesentre var lik fjoråret, og en økning på 4 prosent fra 2019.

Leieinntektene var 79,4 millioner kroner mot 78,6 millioner i tredje kvartal. Netto inntekt fra eiendomsdrift var 68 millioner mot 61 millioner i tredje kvartal.

«Vi fortsetter vårt arbeid med å finne nye investeringsmuligheter for å utvide vår portefølje av ledende shoppingdestinasjoner ytterligere», skriver Lønseth.