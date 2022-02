Plan og bygg sier nei til Hagen

Stein Erik Hagens Canica har planer om påbygg for eiendommen Tjuvholmen Allé 1-5, men Plan- og bygningsetaten (PBE) kan ikke anbefale forslaget, melder Estate Nyheter.

Eiendommen kjøpte Hagen fra Christian Ringnes' Eiendomsspar tilbake i september 2020. Den er på 15.000 kvadratmeter og sto ferdig i 2008.

Nå ønsker Canica ifølge nettstedet å gjennomføre en kvalitativ oppgradering av bygningsmassen, både estetisk og miljømessig.

Planen vil øke bruttoarealet med drøyt 2.000 kvadratmeter gjennom påbygg, som innebærer en økning av høyder fra dagens 4, 5 og 6 etasjer til 7 etasjer mot nord, og en økning fra 9 etasjer til 11 etasjer mot syd.

– Vi mener at påbyggene dere foreslår vil gi konsekvenser med hensyn til skyggevirkning og skala på Dokkplassen og i Filipstadkilen, samt lys og utsikt for boligene i Tjuvholmen allé 4-10. Vi anbefaler derfor ikke at dere går videre i prosjekteringen av påbygg, uttalte PBE i forhåndskonferansen, ifølge EstateNyheter.