Rekordhøy omsetning og EBITDA i 2021

Self Storage Group opprettholdt organisk inntekts- og EBITDA-vekst i fjerde kvartal og omsetningen økte med 19 prosent til 90,6 millioner kroner, sammenlignet med samme periode året før. EBITDA økte med 9 prosent til 48,6 millioner kroner.

For hele 2021 nådde både omsetningen og EBITDA all time high. Omsetningen økte til 346 millioner kroner, opp 18 prosent, og EBITDA endte på 203 millioner kroner, opp 16 prosent fra 2020.

– Vi fortsetter å oppleve sterk etterspørsel med belegg over målnivå. Vi har investert i å utvikle organisasjonen for å ytterligere styrke den skalerbare plattformen, som med vår sterke balanse gir oss en attraktiv posisjon for fremtidig vekst i et voksende marked, sier Fabian Søbak, adm. direktør i Self Storage Group.

Selskapet økte sitt nåværende utleieareal med 23.600 kvadratmeter i løpet av 2021, der 14.200 kvadratmeter kom fra organisk vekst og 9.400 kvadrat fra oppkjøp. Gjennomsnittlig belegg var på 90,2 prosent i fjerde kvartal, mot 85,6 prosent i samme periode i fjor.

Selskapet har også skrudd opp verdivurderingen av eiendommene for hele 2021 med 320 millioner kroner, mot 93 millioner kroner i hele 2020. Økningen er relatert til yield-kompresjon i markedet, KPI-justeringer og utviklingseiendommer som ble ferdigstilt i 2021. Det bidrar til et all time high resultat før skatt på 440,6 millioner kroner for hele 2021, opp fra 145,8 kroner millioner i 2020.

