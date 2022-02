Baltic Sea Properties styrket resultatet og ser videre vekst

Baltic Sea Properties hadde et resultat før skatt på 30,2 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, sammenlignet med 20,4 millioner kroner i samme periode året før, ifølge kvartalsrapporten til selskapet tirsdag.

EBITDA utgjorde 46,7 millioner kroner i perioden, mot 46,2 millioner kroner i samme periode året før.



«2021 var et år med omstilling og forberedelse av selskapet for fremtiden, med både betydelige oppkjøp og strategiske avhendinger. Ved inngangen til 2022 har selskapet høye vekstambisjoner og ser et betydelig potensial i å skalere opp driften og videre vekst», står det i rapporten.

(TDN Direkt)