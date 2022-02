Borgestad henter 150 millioner for å betale gjeld

Borgestad har engasjert Arctic Securities for å gjennomføre en rettet hvor selskapet vil tilby 75 millioner nye aksjer til kurs to kroner pr aksje, tilsvarende et bruttoproveny på 150 millioner kroner.

Emisjonen er fullt garantert av enkelte eksisterende aksjeeiere og enkelte nye investorer i henhold til en garantiavtale datert 28. februar 2022.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt til å (i) finansiere selskapets generelle drift med et beløp på 30 millioner kroner, og (ii) redusere selskapets nåværende belåning i obligasjonsmarkedet gjennom en tilbakebetaling av gjeld under obligasjonslånet "BOR04".

Tegningsperioden for emisjonen vil starte i dag, 28. februar 2022 klokken 16:30 og avsluttes 1. mars 2022 klokken 16:30.

Med forbehold om en vellykket gjennomføring av emisjonen vil styret foreslå for selskapets ekstraordinære generalforsamlingen at det gjennomføres en etterfølgende reparasjonsemisjon.

I tillegg til den rettede emisjonen og den foreslåtte reparasjonsemisjonen vil selskapet rette et tilbud mot eksisterende obligasjonseiere i obligasjonslånet om å konvertere en obligasjonsbeholdning for et samlet nominelt beløp på maksimalt 50 millioner kroner til aksjer i selskapet. Konverteringen vil bli gjort på nominell verdi og på tegningskurs 1,9231 per aksje kroner, opplyses det.

TDN Direkt