Braathen Eiendom-sjefen gikk bort

Adm. direktør i eiendomsselskapet Braathen Eiendom, Leif Arne Røsnes (50), døde mandag 14. mars, etter kort tids sykdom.

– Det er med dyp sorg vi har mottatt meldingen om Leif Arnes bortgang. Våre tanker går til hans familie. Vi har mistet en dyktig og innovativ leder, sier styreleder Jens Petter Rønning.

I selskapet i 20 år

– Leif Arne var en avholdt leder som har gjort en fremragende innsats for selskapet i over 20 år. Han var svært respektert og hadde stor tillit i eiendomsbransjen. Dette er en sorgens dag for alle oss i Braathen Eiendom og alle hans venner i bransjen, sier Rønning.

Leif Arne Røsnes ble ansatt i Braathen Eiendom i 2001, og har ledet selskapet siden 2008.

Døde i skredulykke

Det er andre gang på kort tid at selskapet rammes av brå bortgang. I starten av februar døde en av tre eiere, Ole Martin Braathen (43), i en skredulykke ved skistedet Albona i Klösterle. En gruppe på fire bestående av tre nordmenn og en tysk guide var på vei opp en skråning da skredet ble utløst.

Braathen Eiendom er den største eieren i Barcode-rekken, og eier fem store og moderne bygg i Oslo. Tre av byggene er i Barcode-rekken, ett er i Vika og ett er et logistikkbygg på Brobekk i Groruddalen. Til sammen har selskapet omtrent 132.000 kvadratmeter. Verdien på porteføljen ligger rundt 7 milliarder kroner.