Investeringsselskaper innen kjøpesentre har gjort det svakere enn kontor- og logistikkaksjer de siste tiårene og handles i dag til en lavere verdsettelse enn sammenlignbare selskapet utenfor detaljhandelssektoren, skriver DNB Markets i en oppdatering torsdag.

«Norske kjøpesentre tilbyr en attraktiv risk/reward gitt deres beviste driftsstabilitet, kombinert med attraktiv leieavkastning til investorer», skriver meglerhuset.

Videre tror DNB Markets at selskaper som Aurora Eiendom tilbyr en «hedge» mot økende inflasjon ettersom leieprisene i Norge justeres årlig for inflasjon.

«KPI-justering og høy avkastning i kvalitetseiendeler får oss til å anslå god investeringsavkastning for Aurora Eiendom, og vi forventer også at selskapets beskjedne finansielle belåning vil gi rom for verdiøkning gjennom oppkjøp av mindre selskaper innen samme sektor og samtidig være moderat belånt», skriver meglerhuset videre.

DNB Markets tar opp dekning på selskapet med kursmål 120 kroner, og ser dermed drøyt 20 prosent oppside fra sist omsatte kurs på 99 kroner (onsdag).

(TDN Direkt)