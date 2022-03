Selger Karvesvingen 7 til Reitan Eiendom

Hasle Linje Næring DA, et selskap eid 49,5 prosent av AF Gruppen, 49,5 prosent av Höegh Eiendom og 1 prosent av Vind AS, har signert endelig avtale om salg av alle aksjene i selskapet Karvesvingen 7 AS, som eier bygget på samme adresse, fremgår det av en børsmelding fredag kveld.

Salget anslås til å gi en regnskapsmessig gevinst på minst 60 millioner kroner for AF Gruppen.

Kjøper er Christiania Areal, som er eid 100 prosent av Reitan Eiendom og transaksjonen vil bli gjennomført den 01.04.2022. Pangea Property Partners har vært megler i salget.

- Dette er et nytt, moderne og fremtidsrettet bygg i et område i kontinuerlig utvikling, og med de vilkår som er avtalt, har vi god tro på at dette blir en god investering for oss sier adm. dir. Ingolv Høyland i Reitan Eiendom.

Karvesvingen 7 er et kombinert hotell- og kontorbygg på ca. 21 000 kvadratmeter og hovedleietakere er Nordic Choice Hotels, Sterk og NENT, som alle flyttet inn i 2021. Bygget er oppført av AF Gruppen og er BREEAM-NOR Very Good miljøsertifisert.

AF Eiendom og Höegh Eiendom har bygget ut et helt område med næring og bolig på Hasle Linje det siste tiåret, og har nå har nå kun en tomt igjen i utbyggingen.