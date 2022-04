Self Storage Group har inngått en avtale med Mittegetlokale AS om å kjøp en eiendom under utvikling i Porsgrunn, opplyses det i en børsmelding.

Transaksjonen har en verdi på 17,8 millioner kroner.

Anlegget er anslått å åpne i første kvartal 2023, og vil bli drevet under Self Storage-merket.

(TDN Direkt)