NRC-datter med ny kontrakt

Borg Havn IKS har utnevnt NRC Norge AS, et datterselskap av NRC Group, til en kontrakt for grunn- og anleggsarbeider i forbindelse med fase 3 av containerkaia på Borg Havn.

Kontrakten har en verdi på cirka 31 millioner kroner.

Arbeidet vil starte i april 2022 og er planlagt ferdigstilt i august 2022.

TDN DIREKT