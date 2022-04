Ringnes kjøper Stordalen-hotell

Finansavisen erfarer at eiendomsverdien er rundt 400 millioner kroner. Den ærverdige hotell- og teaterbygningen i Stortingsgaten i Oslo skal pusses opp for flerfoldige millioner når Eiendomsspar overtar eierskapet.

Hotelldriften fortsetter under Nordic Hotels & Resorts.



– Vi har et langt og godt samarbeid med Eiendomsspar. Med dem som gårdeier, har vi en solid partner for et av de mest unike hotellene i Norge, sier Petter A. Stordalen i en pressemelding.

Hotellet har 102 rom og suiter, teater- og eventsal med kapasitet til minst 400 personer, i tillegg til restaurant, vinbar og chambre séparée.



– Dette unike bygget passer perfekt inn i vår portefølje. Det har en fantastisk beliggenhet og kvalitetsprodukter i både hotell og restaurant, sier Christian Ringnes, adm. direktør i Eiendomsspar, i pressemeldingen.

Selskapet vil også blåse nytt liv i den historiske scenen med forestillinger.

Etter at okkupasjonsmakten etablerte propagandateater i bygget fra 1941-45, har Det norske teatret, Filmteatret og Christiania Teater suksessivt holdt til i Stortingsgaten 16, før det i 2010 ble omgjort til hotell.

Rådgivere for Eiendomsspar har vært Advokatfirmaet Thommessen og Pangea Property Partners. Ro Sommernes Advokatfirma har bistått Strawberry Fields.