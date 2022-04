Tvedt Eiendom i Stavanger selger kjøpesenteret Raglamyrsenteret i Haugesund. Senteret på 13.000 kvadratmeter har åtte butikker, og kjøperen er Tore Gustav Drivenes' selskap God Driv.

I desember 2021 ble det kjent at Kristiansand-baserte God Driv AS hadde kjøpt et OBS-senter i samme område på Raglamyr.

Tvedt Eiendom AS driver kjøpesentrene Tvedtsenteret og MagasinBlaa i Stavanger, i tillegg til Raglamyrsenteret.

– Vi selger Raglamyrsenteret for å fokusere på utvikling av våre eiendommer i Stavanger, sier adm. direktør i Tvedt Eiendom, Siri Nybø i en pressemelding.

Raglamyrsenteret huser Skeidar, Sport Outlet, Kid, PetXL, VetXL, Haugli Bakeri og Home at Home. I tillegg etablerer Holdbart seg på senteret i løpet av kort tid.

FA