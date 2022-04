Betonmast, et datterselskap i AF Gruppen, har signert kontrakt med Devoldholmen Utvikling AS for bygging av Campus Kristiansund, går det frem av en børsmelding.

Verdien på totalentreprisen er på rundt 582 millioner kroner.

Byggestart er estimert til andre kvartal 2022, med ferdigstillelse i tredje kvartal 2024.

(TDN Direkt)