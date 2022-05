Gikk fra Thon, går til Stordalen & co

Ole Christian Hallerud syntes investeringsstrategien til Olav Thon var for passiv og sa opp jobben som visekonsernsjef ved påsketider. I slutten av april ble det kjent at Olav Thon går av som konsernsjef og Kjetil Nilsen tar over som konsernsjef – et valg som kunne ha funnet sted uavhengig om Hallerud hadde sagt opp.

Går til Stordalen

Nå begynner Hallerud i Alti Forvaltning som gjennom Aurora Eiendom blir en stadig større kjøpesenter-aktør.

SATSER PÅ KJØPESENTRE: Petter Stordalen, styreleder i Aurora Eiendom. Foto: Ivan Kverme

Alti Forvaltning AS er engasjert i 34 kjøpesenter og annen eiendom over hele landet, fra Tromsø i nord til Mandal i sør. Hovedkontoret ligger i Surnadal på Nordmøre, med avdelinger i Arendal, Mandal, Trondheim, Oslo og Ålesund. Eierne av Alti Forvaltning AS er Aurora Eiendom AS, LL Holding AS og Sørco AS.

Ole-Christian Hallerud blir partner og i en pressemelding heter det følgende.

«Ole-Christian Hallerud kommer fra stillingen som visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen, der han har vært ansatt de siste 24 år i ulike stillinger. Hallerud er 51 år og er utdannet Sivilmarkedsfører og eiendomsmegler. Ole-Christian Hallerud vil få ansvaret for prosjektutvikling og arbeide med generell forretningsutvikling i samarbeid med ledelsen i Alti Forvaltning. Han vil også tre inn i styret i LL Holding AS og Sørco Holding AS»

Alti Forvaltning eies av Alti AS (50 prosent ) og Aurora Eiendom AS (50 prosent.) Petter Stordalen er styreleder i Aurora Eiendom og eier 6,1 prosent av aksjene. Christian Ringnes er største aksjonær med 17 prosent gjennom Eiendomsspar.