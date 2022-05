Erik Sture Larre – sønn av krigshelten med samme navn – styremedlem og største aksjonær i Black Sea Property, har gått bort.

«Det er med stor sorg vi mottok meldingen om hans bortgang. Styret vil vurdere å foreslå for den kommende ordinære generalforsamlingen at det velges en kandidat for å erstatte Larre i styret», skriver selskapet i børsmeldingen.