Baltic Sea Properties: Fortsatt god tilgang på prosjekter

Baltic Sea Properties hadde et resultat før skatt på 5,6 millioner kroner i første kvartal 2022, sammenlignet med 2,1 millioner kroner i samme periode året før, opplyser selskapet fredag.

EBITDA utgjorde 11,6 millioner kroner i perioden (12,0) av leieinntekter på 15,8 millioner kroner (14,5). NAV pr. første kvartal var 53,99 kroner pr. aksje (46,12).

«Selskapet har hatt et stort fokus på potensielle utfordringer knyttet til Ukraina-krigen og erfarer at flere prosjekter settes på hold i påvente av blant annet mindre svingninger i råvaremarkedene og de globale finansmarkedene. Vi har dog fremdeles god tilgang på prosjekter og ser en betydelig mulighet for å oppskalere virksomheten videre», heter det i rapporten.

(TDN Direkt)