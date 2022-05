Oljefondet har signert en avtale om å kjøpe 50 prosent av Berlins Sony Center, ifølge en pressemelding fredag.

Oljefondet vil betale 677 millioner euro, tilsvarende nesten 7 milliarder kroner for eiendommen.



Kontor- og detaljhandelskompleksets nåværende eier, Oxford Properties Group, vil beholde en eierandel på 50 prosent og fortsette som kapitalforvalter. Madison International Realty selger sin eierandel på 5 prosent.

Berlins Sony Center er verdsatt til nesten 14 milliarder kroner, noe som er 23 prosent mer enn Oxford betalte i 2017. Eiendommen er beheftet med 6 milliarder kroner i gjeld.



Eiendommen består av over 110.000 kvadratmeter med kontorer, butikker og leiligheter. Det er et av Berlins mest moderne landemerker, og tiltrekker seg rundt 7 millioner besøkende i et normalt år.