KMC Properties investerer 600 mill. i lakseanlegg

KMC Properties har inngått et betinget aksjekjøpsavtale og leieavtale med Slakteriet. Avtalen gjelder utvikling av et lakseslakterianlegg for Slakteriet, ifølge børsmeldingen.

Avtalene omfatter erverv av tomten og forarbeid for om lag 41,3 millioner kroner. Videre har partene inngått en leieavtale for slakterianlegget med en innledende løpetid på 20 år.

Utbyggingsprosjektet går etter planen og forventes ferdigstilt i løpet av første halvår 2024. Beregnet totalinvestering er imidlertid økt fra 620 millioner kroner, til 682 millioner kroner, med en «yield-on-cost» på 6,75 pr. cent.