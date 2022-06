VIL FOREKLE INFORMASJONSHENTINGEN: – I transaksjoner er det også vanlig at man får en avkortning på grunn av manglende dokumentasjon ettersom driftsrisikoen for en ny eier øker betraktelig, sier Fredrik H. Wisløff, daglig leder i Findable (i midten). Her sammen med investorene Robert Skramstad, daglig leder i Malling & Co Venture, (t.v.), og Jan Fossgård, daglig leder i Construction Venture. FOTO: Kaare Martin Granerud