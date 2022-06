Norges største privateide eiendom ute for salg

Meraker Brug, Norges 5. største eiendom, er blitt lagt ut for salg.

– Vi vurderer å selge Meraker Brug. Eneste hensikt er å bygge opp kapitalbase for å understøtte driften av museet, kjøpe ny kunst fortløpende og sikre museet for evig tid, sier styreleder Richard Arnesen i Stiftelsen Hans Rasmus Astrup til DN.

Eiendommen, som består av 1,2 millioner mål, utgjør over 90 prosent av arealet i Meråker kommune.

Området er en populær destinasjon for jakt- og fiskeinteresserte verden over.

– Vi har fenomenal elgjakt der oppe. Vi introduserte løshund-jakten i Trøndelag og feller mellom 120 og 200 elg i året, sier Arnesen.

Det er også muligheter for rypejakt, rådyrjakt og hjortejakt på tomten, i tillegg til 23 kilometer med laksefiske i Stjørdalselva.

Videre inneholder eiendommen eierskap til to kraftverk, alpinsenter, skogdrift og muligheter for tomtesalg og hytteutvikling.

Mange potensielle interessenter

Norske landområder har de siste årene vist seg å være et populært sted å knytte kapital for store investorer: i 2021 kjøpte Bjørn Rune Gjelsten Verdalsbruket for over 800 millioner kroner, og i coronaåret 2020 solgte Ola Mæle sin skog i Namdalen for rundt 500 millioner til en tysk stiftelse. Men Meråker Brug kan også tiltrekke seg statlig interesse.

– Staten kan være interessert i en slik eiendom, og da vil staten være en budgiver på lik linje med alle andre. Det kan være interessant å sikre dette arealet for Norge, men vi har ikke indisier på at det vil skje, sier Administrerende direktør i interesseorganisasjonen Norskog Arne Rørå til DN. Han er også rådgiver i salgsprosessen.