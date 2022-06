Aurora Eiendom har nå inngått en avtale om å kjøpe de to kjøpesentrene Gulskogen i Drammen og Arkaden i Stavanger, samt 25 prosent av Maxi i Hamar, av Steen & Strøm, opplyses det i en børsmelding.

Gulskogen utgjør 80 prosent av kjøpet med en verdi på 2,1 milliarder kroner.

Ifølge meldingen vil kjøpet bli finansiert med en blanding av lån og egenkapital, hvorav selskapet melder separat at de har engasjert DNB Bank ASA, SpareBank 1 Markets AS og Pangea Property Partners AS i forbindelse med en påtenkt rettet emisjon på mellom 530 og 650 millioner kroner. Tilbudskursen vil være på 93 kroner pr. aksje.

Blant annet Petter Stordalens Strawberry Shopping, Christian Ringnes Eiendomsspar, Johan Johannsons Joh Johannson Eiendom, Varner-brødrenes Varner Invest, samt Alti Invest har på forhånd forpliktet seg til å tegne for totalt 408 millioner kroner.

Etter dagens kjøp vil Aurora Eiendom fullt ut eie åtte kjøpesentre i Norge, med en samlet verdi på over 8,8 milliarder kroner. I tillegg til nyanskaffelsene består porteføljen av Vinterbro Senter i Ås kommune ved Oslo, Amanda Storsenter i Haugesund, Nerstranda i Tromsø, Farmandstredet i Tønsberg, Buskerud Storsenter like ved Drammen og Nordbyen i Larvik.