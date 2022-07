NRK vil leie 9.000 kvm fra Entra i Trondheim

Eiendomsselskapet Entra har i dag inngått en intensjonsavtale med NRK om utleie av et nybygg sentralt i i Holtermanns veg i Trondheim.

Dette forteller selskapet i en pressemelding mandag morgen.

Bygget skal være på omtrent 9.000 kvadratmeter, og planlegges å være innflyttet senest 2026.

– Entra skal være et klimanøytralt selskap innen 2030, og sammen med NRK ønsker vi å finne de beste løsningene som gir minst negative påvirkninger på klima og miljø. Holtermanns veg har en strategisk beliggenhet rett ved en av innfartsårene til Trondheim. Det gjør det enkelt for medarbeidere og besøkende til NRK å reise kollektivt eller sykle. Dette er en av flere årsaker til at vi mener eiendommen vil være et fremtidsrettet og riktig valg for NRK Trøndelag, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra.

Endelig avtale planlegges å være ferdigstilt innen 30. september 2022.