Rekordkvartal for John Fredriksens eiendommer

NPRO

Norwegian Property (NPRO), som leier ut næringseiendommer i Oslo-området, fikk et resultat før skatt på 578 millioner kroner i andre kvartal – mer enn dobbelt så mye som resultatet på 208 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Eiendomsselskapet hadde leieinntekter på 256 millioner kroner i kvartalet, en økning på 27 millioner. «Kvartalet ble meget hektisk for oss, og vi satte ny rekord i utleie av arealer», sier administrerede direktør Bent Oustad.

Resultatet løftes av en økning i eiendomsverdiene på 347 millioner kroner.

Selskapet eies i sin helhet av John Fredriksens Geveran Trading, og ble tatt av børs i fjor høst

Selskapet kunne tidligere i år melde om et resultat før skatt på 801,4 millioner kroner i første kvartal, omtrent en dobling fra resultatet på 415,4 millioner i første kvartal i fjor.

Vekst på Fornebu

I juni ingikk Npro en ny 15 års leiekontrakt med en statlig aktør på Fornebu, på 12.000 kvadratmeter.

«Dette er et viktig skritt videre for NPRO i arbeidet med å utvikle Fornebu til et attraktivt område. I denne sammenheng er vi også glade for at byggingen av Fornebubanen blir gjennomført, hvilket vil bidra til at jobbreiser og besøkende til og fra våre eiendommer på Fornebu kan gjennomføres på en bærekraftig måte», sier Oustad.

Solid finansiering

Selskapet har signert nye låneavtaler med tre banker om bilaterale trekkfasiliteter på til sammen 1,89 milliarder kroner, som erstatter tidligere avtaler med en ramme på 1,2 milliarder.

Term Loan på 530 millioner kroner er forlenget med ett år.

I dag er porteføljen verdt drøyt 26 milliarder kroner, men selskapet har et mål om å doble dette innen 2030.