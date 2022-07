Med henvisning til børsmelding datert 19. mai om at KMC Properties har mottatt aksept av et betinget tilbud på kjøp av to industrieiendommer i Danmark for rundt 151,1 millioner danske kroner, har partene nå signert en avtale.



Det fremgår av en melding fredag.



Eiendommene kommer med leietakerne KpK Døre og Vindue A/S og Outline Vinduer A/S, begge en del av det børsnoterte selskapet Inwido, med en initial leiekontrakt på 10 år og opsjon på forlengelse. Bruttoyield er 7,85 prosent.



Transaksjonen er underlagt vanlige betingelser og forventes fullført i august 2022.

(TDN Direkt)