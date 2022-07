Eier eiendommer for 300 milliarder

Eiendomskonsernet til investoren Ivar Tollefsen, Norges 7. rikeste, leverte imponerende tall for 2021.

Ifølge DN skal Fredensborg, et av selskapene til den tidligere polfareren og disk jockeyen, eie over 150.000 leiligheter i ti land i Europa.

Verdien av selskapets eiendommer skal ifølge DN ha vært på 299,3 milliarder kroner ved utgangen av 2021, en økning på 90 prosent fra året før.

118 prosent vekst og skyhøy gjeld

Mesteparten av verdistigningen skal være drevet av oppkjøp og verdijusteringer, og totalt besitter nå selskapet eiendeler for 354 milliarder kroner. Avkastningen på eiendommene skal ha falt til 3,19 prosent i 2021, fra 3,65 prosent i 2020.

«2021 var et år med vekst og god resultatutvikling i alle forretningsområder», sier finansdirektør Arve Regland i Fredensborg til DN.

Eiendomskonsernets morselskap, Fredensborg 1994, leverte et rekordresultat på 19,2 milliarder kroner i 2021, en økning på 118 prosent fra årsresultatet i 2020 på 8,8 milliarder kroner.

Verdidriveren bak resultatet skal ha vært oppskrivninger av eiendommer tilsvarende nesten 22 milliarder kroner.

Morselskapet hadde en netto gjeld på 154 milliarder kroner i 2021, og renteutgifter på 1,9 milliarder kroner. Til tross for denne store mengden gjeld, nevner finansdirektøren at han ikke er bekymret for potensielle rentehevinger da 75 prosent skal være rentesikret.

«Med inflasjonsjusterte leieinntekter, og rekordlav realrente, forventer vi stabil verdiutvikling», skriver Regland til DN.