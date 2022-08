Eiendomsbaronen tror at man allerede neste sommer ser bolig- og næringsbyggspriser betydelig lavere enn det de er i dag.

Dumper gjeld

Hove sier at økonomien vil bli spesielt tung for de som har mye gjeld. Derfor valgte Realforum Gruppen å ta et utradisjonelt valg for eiendomsbransjen ved å betale ned store deler av gjelden sin, istedenfor å investere.

I hele konsernet var det 858 millioner kroner i gjeld i slutten av 2020. Det ble halvert ned til 414 millioner kroner ved inngangen til 2022.



– Vi har vi svært lav belåningsgrad hvis man ser på de virkelige verdiene på selskapet, sier han om de bokførte eiendelene på 2,1 milliarder kroner.

Årsaken til gjeldsnedbetaling er forventningen om nedgangstider.

– Vi betalte ned gjeld fordi jeg tror at vi skal inn i veldig ruskete tider. Og skal man inn i en storm, er det de mest høyest belåning, både firmaer og privatpersoner, som får det tøffere.

Sitter stille i båten

Realforum valgte å redusere antall innkjøp av nye eiendommer i fjor, og forteller at de ikke har tenkt til å kjøpe noen nye før de ser at boligprisene har gjort et dupp.

– Fremover har selskapet en avventende strategi. Overskuddet skal brukes til å betale ned resterende gjeld eller til å holde på kontanter i påvente av at prisene på næringseiendom faller, sier Hove.

– Hvorfor selger du ikke de eiendommene du har nå?

– Hvis jeg selger eiendommene mine nå, så får jeg massevis av penger. Men det store spørsmålet er da hva jeg skal bruke de pengene til. Jeg holder meg til det jeg er god på, og det er eiendom, sier han.

Salgsgevinst: 140 millioner

I fjor opplevde konsernet en nedgang av leieinntektene på nærmere 20 millioner kroner. Ifølge Hove skyldes det en redningsaksjon av flere restauranter, hoteller og bedrifter som slet under pandemien.

Hovedbidragsyteren til årets resultat var salget av et kontorbygg i Strandgaten i Bergen. Kjøperen var et Njord Securities/Kraft Finans-syndikat som betalte 347 millioner kroner, noe som ga Realforum Gruppen en salgsgevinst på 140 millioner kroner.

Det resulterte i at Geir Hove kan legge bak seg et rekordår for konsernet med et resultat på 257 millioner kroner før skatt. Det er opp 150 millioner kroner fra fjoråret.