Hadde leieinntekter på 88 millioner

Aurora Eiendom fikk et driftsresultat på 163,9 millioner kroner i andre kvartal 2022.

Resultat før skatt ble 182,6 millioner kroner i perioden, mens netto leieinntekter var 88,3 millioner kroner.

«Vi ser at kjøpesentre fortsetter å være attraktive steder å handle, og at forbrukerne i stor grad benytter seg av fysisk shopping. Etter pandemien så vi sterk omsetningsvekst i kjøpesentrene og god lønnsomhet i de fleste bransjer. I 2022 ser vi at omsetningsveksten flater ut, men at besøkstallene tar seg opp. Kjøpesentrenes leietakervekst er fortsatt godt over 2019, som var det siste normalåret før pandemien», fremgår det i selskapets kvartalsrapport.

Med utgangspunkt i dagens verdenssituasjon, skriver selskapet at det er spesielt tre ting som kommer til å påvirke dem fremover: økende finansieringskostnader, høye strømpriser og høy inflasjon.

(TDN Direkt)