Black Sea Property må hente kapital

Black Sea Property har et vesentlig kapitalbehov og selskapet ser løpende på ulike alternativer for å hente kapital, herunder et potensielt ettårig brolån, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet forventer i løpet av relativt kort tid å hente et mindre beløp i egenkapital eller lån for å finansiere drift i Norge for den kommende 6-månedersperioden.

Black Sea Property har for tiden om lag 6 millioner euro i banklån hos UniCredit BulBank, og i henhold til denne avtalen skal selskapet foreta en nedbetaling av hovedstolen på 3 millioner euro i desember 2022, samt også betaling av påløpte renter.

Selskapet og dets lokale partner, Boyan Bonev, har avholdt flere møter med banken for å forsøke å forhandle frem en løsning for forlengelse av løpetiden på lånet eller en utsettelse avdragsbetalingen, men har ikke lykkes med dette.

Selskapet har også pådratt seg byggekostnader over de siste 6 måneder, som har blitt dekket av Boyan Bonev. Kostnadene som har blitt dekket av Boyan Bonev over de siste 6 måneder beløper seg til rundt 2,5 millioner euro, og gitt eierskapssplitten for resorten på 75/25 prosent, må Black Sea Property bidra med 7,5 millioner euro for å utjevne eierbidragene.

Hvis de klarer å hente 7,5 millioner euro ville dette både utjevne eierbidragene, finansiere avdragsbetalingen på 3 millioner euro til UniCredit Bulbank og finansiere ferdigstillelse av resorten for sommersesongen 2023.

Black Sea Property har tidligere mottatt et lånetilbud fra en annen bulgarsk bank for et lån på rundt 12 millioner euro, men da tilbudet var underlagt ulike som ikke har blitt oppfylt, anser de det som urealistisk at de vil kunne benytte dette lånetilbudet.

Sunrise Gardens Resort åpnet den 3. juli 2022, og har siden vært i drift med mellom 400 og 600 gjester daglig siden åpningen. Antallet besøkende pr dag er ventet å gå nedover i tiden fremover, med avslutning av sesongen i midten av september.

(TDN Direkt)