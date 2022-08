Ny sjef i Union Gruppen

Styret i Union Gruppen har ansatt Endre Folge som ny adm. direktør. Han overtar stillingen etter Øystein A. Landvik, som fortsetter som styreleder og partner i selskapet. Endre Folge tiltrer i stillingen med umiddelbar virking, opplyser selskapet i en pressmelding mandag.

GÅR AV: Øystein A. Landvik, styreleder og nå tidligere konsernsjef i Union Gruppen. Foto: UNION Gruppen

– UNION er et fantastisk selskap med god merkevare og mange flinke medarbeidere. Vi gleder oss til at Endre tar over som CEO. Han vil tilføre ny kunnskap som vil utvikle UNION videre. Jeg ser frem til å samarbeide med ham, sier styreleder og avtroppende konsernsjef Øystein A. Landvik.



Folge har gjennom de siste 15 årene vært med å gjennomføre store finansielle transaksjoner og utvikling av operasjonelle prosjekter gjennom ulike roller innenfor Aker og HitecVision-systemet. Senest i rollen som CFO & Chief Investment Officer i det HitecVision-eide selskapet Moreld.

– UNION har gjennom sin bredde og kompetanse en sterk posisjon i det norske eiendomsmarkedet. Jeg setter stor pris på at styret gitt meg muligheten til å lede videreutviklingen av selskapet sammen med alle selskapets motiverte og dyktige ansatte, i nært samarbeid med eierne, sier Fogle.