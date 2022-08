Landvik etablerte Norsk Næringsmegling tidlig på 90-tallet, et selskap som senere er omdøpt til Union Gruppen. Han har hele tiden vært adm. direktør.

– Mange år til

– Jeg har arbeidet i Union i snart 40 år, og sikter på mange år til som aktiv eier i selskapet sammen med mine partnere Hroar Nilsen, Lars Even Moe og Bjørn Henningsen, skriver Landvik i en pressemelding. Han fortsetter som styreleder og partner.

Endre Folge blir partner i selskapet, og har de siste 15 årene deltatt i finansielle transaksjoner innenfor Aker og HitecVision-systemet. Han kommer fra stillingen som finansdirektør i det HitecVision-eide selskapet Moreld.

Sterkt 2021

Union Gruppen hadde et meget sterkt å i fjor med inntekter på 327 millioner og et årsresultat på 105 millioner. Landvik, Moe og Henningsen har like eierposter og eier til sammen 90 prosent av aksjene, resten sitter Nilsen på.