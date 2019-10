53 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går og mandag konkursåpning i 43 selskaper.

Østfold: A Z Service AS; Bygg Og Skjærgård Holding AS.

Akershus: ABC Råholt Blomster AS; Biogjødsel & Drilling Fluids AS; Fagtakgruppen Holding AS; IVP Bygg AS; Lokaleiendom AS; Nye Kokkens Kjøkken AS.

Oslo: AM Drift AS; Edel Service Partner AS; Seabased Holding AS; Trygg Bygg AS; Tveita Tele AS; Uniren AS.

Hedmark: Atelier Holthe AS.

Buskerud: Fix My Phone AS; Tranby Ventilasjon AS.

Telemark: RTS Invest AS.

Aust-Agder: Agder Båt og Suzukisenter AS; Bråten A Transport AS.

Vest-Agder: Lister Hagesenter AS.

Rogaland: Middeleast Food AS; PG Transport AS; Rein & Halvorsen AS; Snöflak AS; Spa-Hotell Velvære AS.

Hordaland: Chainconsulting AS; JJJ Renhold & Transport AS; Larsen Rør & Sanitær AS; Rere Service AS.

Sogn og Fjordane: Dall & Dall Arkitekt og Byggmester.

Nordland: Rana Treforedling AS.

Troms: Paletten Grill AS.

Finnmark: Agnesentralen AS.

Trøndelag: Allwork AS; Elektro Consult AS; Fosen Båt & Motor AS; Royal Bil AS; Sealand Inspection & Services AS; TBS Optimal AS; Trønder Transport AS; Venuvi AS; Øy Arkitekter AS.

I tillegg har ti personlige konkurser blitt kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.