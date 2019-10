40 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag og i går konkursåpning i 35 selskaper.

Østfold: Botten & Nori AS.

Akershus: Cashmere House Norge AS; RSN Logistikk AS; TJJ Bygg AS.

Oslo: EPO Bygg Norge AS; EPO Elektro AS; Hasle Torg Restaurant AS; Lysaker Helse og Livsstil AS.

Buskerud: Gulbrandsen Billakkering Bildeler AS; Skui Trapp AS.

Vestfold: Evento AS; TN Drift AS.

Telemark: RTS Bygg AS; Scheen Invest AS; UTW AS.

Aust-Agder: Atac Selvklebende AS.

Vest-Agder: Bulstein Bygg AS.

Rogaland: C&C Holding AS; Carmen Stavanger AS; CC Stil AS; Proffsport Teamtøy AS; Sofra Pizza Kebab AS.

Hordaland: BGO Service AS; Clausen Rør AS; Heimli Gruppen Hjellestad AS; Ibad AS; JRF AS; Marorka AS.

Møre og Romsdal: Kar La Tre AS.

Nordland: Sight Eiendom AS.

Troms: Nygård Arne Rørleggerforretning AS; Verolak AS.

Finnmark: Ørjans Kiosk AS.

Trøndelag: DM Stål AS.

Utenlands: First Construction AB.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.