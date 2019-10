Over 70 prosent av avisenes inntekter kommer fremdeles fra papir

Det viser Medietilsynets rapport om avisenes økonomiske utvikling i 2018.

– Dette viser at utfordringene og omstillingsbehovet for avisene langt fra er over, selv om 2018 altså viser en noe mer stabil utvikling enn vi har sett de siste årene, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

– Siden det fortsatt er stor usikkerhet rundt avisenes fremtidige inntekter, blir digitalisering og forretningsutvikling avgjørende for avisene også videre framover, parallelt med fortsatt kostnadsfokus og effektivisering, sier Velsand.

Selv om inntektene fra papir fremdeles er viktige, veide den digitale inntektsveksten opp for de lavere inntektene fra papir i fjor.

– Det ser ut til at avisene i stadig større grad lykkes med å få abonnentene over på digitale plattformer, sier Velsand.

– Tallene viser at inntektene holdt seg stabile, samtidig som avisene etter mange år med store kostnadsreduksjoner samlet sett har tillatt seg å øke kostnadene noe. Et flertall av avisene hadde også en stabil eller positiv utvikling i antall årsverk i 2018. Samlet kan disse utviklingstrekkene tyde på at «trykket» har avtatt noe, sier direktøren i Medietilsynet.

Avisenes samlede driftsresultat i 2018 ble på 824 millioner kroner. Det er 69 millioner kroner lavere enn i 2017.

– Inntektsutviklingen gjør at avisenes lønnsomhet har holdt seg rimelig stabil det siste året. Når vi likevel ser en liten reduksjon i lønnsomheten, er det fordi kostnadene økte noe for første gang siden 2012, sier Velsand.

