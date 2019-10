Tre dansker tiltalt for smugling av 1,6 tonn hasj til Norge

Den hovedtiltalte, en 53-åring som for tiden sitter i varetekt i Sarpsborg fengsel, fraktet ifølge tiltalen hasjen med bil fra Danmark via Sverige til Trysil. Dette skjedde ti ganger over et halvår fra 6. desember 2017 til juni 2018, ifølge tiltalen.

De to andre tiltalte, en 68-åring og en 47-åring, medvirket blant annet ved å klarere grenseovergangene mellom Danmark og Sverige og mellom Sverige og Norge i forbindelse med innførslene. 47-åringen overleverte ifølge tiltalen også selv hasjpartier til mottakerne.

Den 68-år gamle mannen, som også er varetektsfengslet i Norge, skal ha medvirket ved seks smuglerturer, mens 47-åringen skal ha bidratt under en av turene.

50 millioner

I tiltalen legges det også ned påstand om inndragning av mer enn 50 millioner kroner i utbytte fra den tiltalte 53-åringen.

Danskene ble pågrepet 28. juni i fjor. Samtidig ble det foretatt en razzia mot et narkotikadepot i Danmark der det ble funnet 1,8 tonn hasj. 70-åringen som eide boligen der hasjen ble oppbevart, ble i april dømt til seks års ubetinget fengsel i Danmark, men han har anket dommen.

– Utenom Eirik Jensen-saken kan jeg ikke huske å ha vært borti en sak som involverer så mye hasj, sa statsadvokat Carl Fredrik Fari til TV 2 i begynnelsen av september.

Nekter straffskyld

Den tidligere politimannen Erik Jensen ble i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Andre gangs behandling av ankesaken mot Jensen starter 6. november.

I tillegg til de tre danskene er over 30 andre personer siktet eller tiltalt i saken. Flere av dem knyttes ifølge TV 2 til den kriminelle gjengen Young Bloods.

Alle tre nekter straffskyld. Oslo tingrett har satt av fire uker til saken.

