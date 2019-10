Hele 110 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 14 selskaper.

Oslo: Kamake Holding AS; Nordby På Tøyen AS; SKK Invest AS; Swe Bygg Bemanning AS; Zota AS.

Buskerud: Eiendom og Transport Service AS; MT Byggservice AS.

Vestfold: Hanmar AS.

Telemark: Appmatic AS.

Vest-Agder: Båly Maritime AS; Ribe Forskaling & Betong AS.

Hordaland: Bjerga Servering AS; Taverum Holding AS.

Møre og Romsdal: AG Maritime Senter AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

110 konkurser sist uke

Dermed ble 110 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 18 personlige.

Mandag: 27 konkurser

Tirsdag: 26 konkurser

Onsdag: 21 konkurser

Torsdag: 19 konkurser