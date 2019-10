Hele 101 konkurser på fire dager

Brønnøysundregistrene har så langt denne uken kunngjort konkursåpning i 76 selskaper.

Østfold: FL Rørservice AS; Kråkerøy Elektriske AS; Lykke i Norge AS; Nybo Bygg og Eiendom AS.

Akershus: Apropos AS; Bruegmann Norge AS; Divestore Norway AS; EV Follo AS; Futura B&M AS; House of Shawarma AS; Iproud AS; Italian Couture; Krinoline AS; Lunder & Aas AS; Pets & Groom AS; Profilia Lørenskog AS; TT Tjenester AS; Østlandske Rørleggerbedrift AS.

Oslo: Aker Flyttebyrå AS; Animer AS; DBI Design Bygg & Ingeniørrådgivning AS; Furuset Pizza & Grill AS; Harald Thune Musikk & Radio AS; IOT Projects AS; Kristiansen Geir Invest AS; Membran Express Service AS; Newswire AS; Obera X2 AS; Progroup AS; Ribers AS; Saga Sea AS; Semolina Bakeri AS; St Halvard Bar & Kjøkken AS; Sushi Kokken AS; Taxiskolen AS; Ti Punch AS; Varetransport 24 AS; WK Elektro AS.

Hedmark: Breidablikk Restaurant & Cafe AS.

Oppland: AS Elvegata 17.

Vestfold: EV Vestfold AS; Linus & Lina AS; Multiservice AS.

Aust-Agder: Greenhearts AS; Jettrade Services AS.

Vest-Agder: Glowfactory AS; SG Bygg AS; Vi Skrur AS.

Rogaland: Boxit AS; Forus Tech Invest AS; HDBP AS; Ms Mr Hair And Nails Salon AS; Roxel Tekniske AS; Skybridge Oil AS.

Hordaland: Best Entreprenør AS; Kollen Drift Sør AS; Kollen Drift Vest AS; Mammashop AS; Tit Art & Design AS.

Sogn og Fjordane: Den Gode Nabo Sogndal AS; Moldreim Agenturer; Sunnfjord Bolig AS.

Møre og Romsdal: Bella Napoli Norge AS; Express Pizza og Grill Piri AS; International Bygg AS; Nordvest-Nytt AS; Spjelkavik Tak AS.

Nordland: Elvenes Lone AS.

Trøndelag: A4 Drift AS; A4 Oppmåling AS; Aerway AS; Byneset Byggservice AS; Fjeldberg Traktor AS; GE Motor AS; Orkanger Fabrikasjon AS; Vassli AS.

I tillegg har 25 personlige konkurser blitt kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.