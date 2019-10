Politiet: Mistanken styrket mot mannen som er siktet for overfall mot investor Reidar Osen

Mistanken mot 35-åringen er styrket siden forrige fengslingsmøte etter gjennomgang av digitale spor, sier politiadvokat Jørgen Henriksen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Mannen er siktet for overfallet av investor Reidar Osen og Petter Slengesol i 2015. Han ble pågrepet og varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud i slutten av august.

Sikret DNA-spor

Det ble funnet DNA som kan knytte siktede til begge sakene.

Politiet har gjennomgått et omfattende bevismateriale i saken etter at mannen ble pågrepet. Digitale opplysninger er blant de mest interessante sporene som følges, ifølge Bergensavisen.

Den siktede er av polsk opprinnelse. Han har de siste seks årene i perioder arbeidet i bergensområdet.

Politiet har avhørt siktede tre ganger. Han erkjenner ikke straffskyld.

– Min klient nekter straffskyld og samarbeider med politiet, sier siktedes forsvarer, advokat Kim Villanger, til Bergens Tidende.

Fant likhetstrekk

Etterforskningen av Osen-saken har pågått i flere runder siden 2015, og saken har lenge vært uløst. En ny etterforskningsgruppe gjennomgikk elektroniske og biologiske spor fra tidligere faser i mars i år. Da fant de likhetstrekk mellom Osen-saken og en annen ranshandling i bergensområdet samme år, ifølge politiet.

Det andre ransofferet, Petter Slengesol, sto fram på TV 2 i forrige uke. Han forklarte at han tror at overfallsmennene forvekslet ham med en annen og at de var på jakt etter penger.

Ut ifra forklaringene til de to fornærmede mener politiet at minst to andre har vært involvert i begge ranshandlingene. Politiet utelukker ikke flere pågripelser.

