Hele 119 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag i forrige uke konkursåpning i 17 selskaper.

Akershus: Hansen Ørjan Bygg og Tømrermester; Norda Snekkerfirma AS; Rørlegger i Service AS; Tunejordet Storbilvask AS.

Oslo: Vision Security Systems Oslo AS.

Oppland: Vinstra Parfymeri AS.

Vestfold: Cypod Technology AS; Fjordfolk Butikkdrift AS.

Telemark: Stolarski Byggetjenester AS.

Rogaland: BD Group AS; Tourless Holding AS.

Hordaland: Antalya Kebab AS; Florentes AS; Scandinavian Furnishings AS; Soltvedt & Co Advokatfirmaet AS.

Møre og Romsdal: Nordvest VVS AS.

Finnmark: Johnsens Parkettsliping AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

101 konkurser sist uke

Dermed ble konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav personlige.

Mandag: 22 konkurser

Tirsdag: 34 konkurser

Onsdag: 19 konkurser

Torsdag: 26 konkurser