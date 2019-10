Konkursskred tirsdag – hele 31 konkurser

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i hele 29 selskaper.

Akershus: Amara Bygg og Takst AS; DB Construction AS.

Oslo: Aktivhus Entreprenør AS; Aktivhus Hurdal AS; Egiremis AS; Ett Aktivum AS; Filago Gran AS; Filago Hurdal AS; Filago Prosjekt Holding 1 AS; Filago Tjøme AS; Filago Tomteinvest AS; Filago Utvikling AS; Filago Økolandsbyer AS; Stilla Utvikling AS; Østkanten Horlogerie AS.

Hedmark: Kjelås Transport AS.

Oppland: Buhaugs Rørlegger og Tømrerservice.

Vestfold: Hydrobar AS; On Course AS.

Vest-Agder: Nye Utviklingsselskapet AS; Varo Eiendom AS.

Rogaland: Karmøy Forskaling AS; Matricula AS; Nordicfinance AS.

Hordaland: AOF Webhandel AS; Ågotnes Caravan Service AS.

Møre og Romsdal: BKW AS; Smoor Food AS.

Trøndelag: Chef4You AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

