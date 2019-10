Hele 28 konkurser onsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 22 selskaper.

Østfold: Ginet AS.

Akershus: Bærum Bad og Interiør AS; Retromotive AS; Selecti AS.

Oslo: Gamle Oslo Eiendomsselskap AS; R Mal AS; Sisar AS; Stir AS.

Buskerud: Taste of Hungary AS.

Vestfold: Techcon Services AS.

Telemark: Telemark Trefelling AS.

Vest-Agder: Seko Invest AS.

Rogaland: Land Sports AS; Wüsthoff Jortveit AS.

Hordaland: Regnum7 AS.

Sogn og Fjordane: Capo AS; Meow AS.

Møre og Romsdal: Enebarn AS.

Trøndelag: Arrangement 20 AS; MC Forlaget AS; Nidaros Takst AS; Nidaros Takst Holding AS.

I tillegg ble seks personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.